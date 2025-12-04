Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні продукти для ВПО у Львові, від благодійного фонду Sant’Egidio, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм.
Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО у Львові та речей першої необхідності. Така підтримка надається благодійною організацією на регулярній основі, однак важливо враховувати, що отримати допомогу можна лише один раз на тридцять днів. Якщо з моменту попередньої видачі не минув зазначений термін, повторне звернення не розглядатиметься.
Для того щоб стати учасником програми та отримати продуктовий набір, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Процес запису складається з кількох етапів.
- Спочатку потрібно перейти за відповідним посиланням, призначеним для реєстрації.
- Далі у календарі слід вибрати дату отримання допомоги. Доступні дні позначені синім кольором.
- Після цього необхідно обрати зручний час візиту та натиснути кнопку «Підтвердити».
- На завершальному етапі потрібно внести особисті дані та натиснути «Запланувати зустріч».
Якщо реєстрація була успішною, заявник отримує підтвердження. Повідомлення надходить або на електронну пошту, або у вигляді смс на зазначений номер телефону. Це підтвердження потрібно зберегти до моменту візиту. Варто зазначити, що графіки роздачі підтримки публікують в Телеграм організації.
Видача гуманітарних наборів здійснюється за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 11
Під час отримання допомоги необхідно мати при собі повний пакет документів. Для кожного члена сім’ї потрібно пред’явити паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також свідоцтво про народження для дітей. Довідки внутрішньо переміщених осіб є обов’язковими, адже саме вони підтверджують належність людини до відповідної категорії.
