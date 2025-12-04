Якщо з моменту попередньої видачі безкоштовних продуктів для ВПО у Львові не минув зазначений термін, повторне звернення не розглядатиметься.

Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні продукти для ВПО у Львові, від благодійного фонду Sant’Egidio, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм.

Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО у Львові та речей першої необхідності. Така підтримка надається благодійною організацією на регулярній основі, однак важливо враховувати, що отримати допомогу можна лише один раз на тридцять днів. Якщо з моменту попередньої видачі не минув зазначений термін, повторне звернення не розглядатиметься.

Для того щоб стати учасником програми та отримати продуктовий набір, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Процес запису складається з кількох етапів.

Спочатку потрібно перейти за відповідним посиланням, призначеним для реєстрації.

Далі у календарі слід вибрати дату отримання допомоги. Доступні дні позначені синім кольором.

Після цього необхідно обрати зручний час візиту та натиснути кнопку «Підтвердити».

На завершальному етапі потрібно внести особисті дані та натиснути «Запланувати зустріч».

Якщо реєстрація була успішною, заявник отримує підтвердження. Повідомлення надходить або на електронну пошту, або у вигляді смс на зазначений номер телефону. Це підтвердження потрібно зберегти до моменту візиту. Варто зазначити, що графіки роздачі підтримки публікують в Телеграм організації.

Видача гуманітарних наборів здійснюється за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 11

Під час отримання допомоги необхідно мати при собі повний пакет документів. Для кожного члена сім’ї потрібно пред’явити паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також свідоцтво про народження для дітей. Довідки внутрішньо переміщених осіб є обов’язковими, адже саме вони підтверджують належність людини до відповідної категорії.

