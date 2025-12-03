Подорожчання продуктів у Одеській області вже помітно впливає на витрати жителів міста та області, свідчать дані супермаркетів і ринку "Привоз", повідомляє Politeka.

Основні фактори зростання цін — сезонні коливання, попит і логістичні витрати.

Молочна продукція демонструє різні рівні підвищення. Молоко селянське 2,5% коштує 67,99 грн за 950 г, 3,2% — 78,49 грн. Сир Premialle Felata продають по 68,49 за 160 г, Ферма Фелатта — 64,99 за 180 г, а бринза цього ж бренду — 56,99 за 180 г. Яйця категорії XL коштують 95,49 гривень за десяток, Премія — 79,49.

На ринку "Привоз" овочі та фрукти також дорожчають. Огірки — близько 100 грн, помідори — від 50 до 90 грн, солодкий перець — 30–70, гострий — 100, картопля — 30–40. Цибуля та буряк коштують 25–40 грн, білокачанна капуста — 25–45, пекінська — 40. Серед фруктів яблука продають по 40–60 гривень, груші — 40–120, виноград — 50–100, хурма — 80–90, корольок — 100–110, банани — 60–80.

Таким чином подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося більшості категорій, від молочних товарів до сезонних овочів та фруктів. Місцевим жителям радять порівнювати ціни, планувати покупки і обирати вигідні пропозиції, щоб оптимізувати витрати та мінімізувати вплив зростання цін на сімейний бюджет.

Крім того, в Одеській області також виник дефіцит продукції. Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти призведе до відчутного подорожчання овоча.

Місцевим жителям радять планувати закупівлі заздалегідь і слідкувати за динамікою розцінок, щоб уникнути нестачі популярного овоча у піковий період.

