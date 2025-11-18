Безкоштовне житло для ВПО в Одесі та інших регіонах України продовжує надавитись переселенцям, проте валиво знати про обмеження та умови, пише Politeka.

Розповідаємо, що про це відомо.

Українці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі, а також з комунального фонду тієї громади, де вони внесені до Єдиної бази даних ВПО. Будинок надається терміном на один рік, і за потреби цей період може бути продовжений.

Скористатися таким правом можуть переселенці, які не мають власного житла або володіють площею, що не перевищує 13,65 квадратного метра на одну особу чи 35,22 квадратного метра на домогосподарство. Такі норми визначені постановою 409. При цьому нерухомість, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій, не враховується під час визначення забезпеченості людьми житловою площею.

Право на безкоштовне житло для ВПО в Одесі зберігається протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Переселенці у цьому випадку сплачують лише комунальні послуги. Пріоритет у заселенні мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, непрацездатні особи та пенсіонери, чия нерухомість зруйноване або стало непридатним для проживання.

Важливо, що перебування ВПО на обліку як тих, хто потребує тимчасового житла, не обмежує їх у подальшому отриманні інших видів житлової підтримки. Людина може й надалі ставати на соціальний квартирний облік, претендувати на покращення житлових умов або брати участь у державних програмах з отримання житла чи пільгових кредитів, якщо належить до категорій, визначених законодавством.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.