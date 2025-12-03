Окрім грошової допомоги для ВПО у Харківській області, програма передбачає надання палива у натуральному вигляді.

Переселенці матимуть можливість отримати грошову допомогу для ВПО у Харківській області для покриття витрат на житлово-комунальні послуги в осінньо-зимовий період, повідомляє Politeka.net.

Про запуск відповідної програми повідомив благодійний фонд «Карітас Україна».

Йдеться про надання цільових грошових виплат домогосподарствам, що опинилися у складних умовах через війну. Сума підтримки для однієї родини становитиме майже 20 тисяч гривень. Ці кошти призначені для оплати опалення, електроенергії, газопостачання та інших комунальних послуг, необхідних для забезпечення тепла у зимовий період. Окремо передбачена можливість використання частини допомоги на закупівлю твердого палива.

Програма реалізується в межах проєкту «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026 років». Вона орієнтована на підтримку домогосподарств, які через бойові дії або втрату житла не здатні самостійно впоратися з витратами на опалювальний сезон.

Отримати допомогу можуть представники найбільш уразливих категорій населення, серед яких:

місцеві мешканці, що постраждали внаслідок російської агресії;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які проживають у тимчасовому житлі та не мають належних умов для зимівлі.

Максимальна сума грошової допомоги для ВПО у Харківській області становитиме 19,4 тисячі гривень. Ці кошти дозволено спрямовувати на витрати, пов’язані виключно з опаленням помешкання або купівлею твердого палива.

Окрім фінансової допомоги, програма передбачає надання палива у натуральному вигляді. Родини можуть отримати:

7,51 складометра дров (близько 5,26 кубічного метра);

3,44 тонни паливних брикетів.

Такий обсяг палива еквівалентний приблизно 14,37 гігакалорій теплової енергії, чого достатньо для опалення житла протягом усього зимового сезону.

У «Карітас Україна» підкреслюють, що допомога надається з огляду на ризики, які традиційно супроводжують зимові місяці, зокрема можливі пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Представники фонду наголошують, що продовжать підтримувати громадян, аби вони могли безпечно пережити холодний період навіть за умов нестабільної енергетичної ситуації.

