Тема повышения тарифов на отопление в Полтавской области всегда актуальна для местных жителей.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области отражает реальные затраты на энергоресурсы и теплоснабжение, сообщает Politeka.

По информации на официальном сайте "Лубнитеплоэнерго", новые расценки введены с октября 2025 года, и они коснутся как населения, так и бюджетных учреждений.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области касается производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. Все расчеты проводились в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим экономически обоснованные рассценки.

Предыдущие цены были приняты еще в августе 2024 года и не учитывали всех расходов на ремонт и обслуживание теплопунктов. Уровень возмещения расходов составил около 76%, что сделало повышение тарифов на отопление в Полтавской области неизбежным.

Рост стоимости ЖКУ объясняют значительным ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов и увеличением затрат на электроэнергию. Природный газ для населения сейчас стоит около 6183 грн. за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей превышает 13 тысяч.

К этому прибавляются затраты на транспортировку и распределение газа, что повышает себестоимость тепла. Кроме того, средняя цена электроэнергии за последние шесть месяцев превысила 8 грн за киловатт-час, что на 192% больше для населения и на 25% больше для бюджетных учреждений по сравнению с предыдущими расценками.

Дополнительно возросла стоимость водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине, что также влияет на формирование конечной цены тепла.

Специалисты "Лубнитеплоэнерго" отмечают, что пересмотр цен является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы предприятия.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право