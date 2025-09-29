Українці, які втратили домівки через війну, можуть скористатися кількома програмами з надання безкоштовного житла для ВПО в Харкові.

Для багатьох родин питання безкоштовного житла для ВПО в Харкові стоїть особливо гостро, тому держава та міжнародні партнери пропонують низку варіантів, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається за законами та державними програмами, які визначають правила і механізми отримання.

Головним документом є Закон України про житловий фонд соціального призначення. Він чітко пояснює, хто може претендувати на соціальні квартири та які процедури для цього потрібно пройти.

Шлях до отримання безкоштовного житла для ВПО в Харкові непростий, адже збір документів та очікування рішення займають чимало часу.

У фокусі зараз кілька категорій громадян. Це військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих військових, а також ті, чиї домівки зруйновані внаслідок бойових дій.

Для переселенців держава пропонує як квартири у тилових областях, так і службове приміщення на тимчасовій основі. Пріоритет надається сім’ям із дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

Для військових існує окремий підхід. Вони найчастіше отримують новобудови або відновлені квартири, що фінансуються з державного бюджету або за підтримки донорів.

Серед ініціатив, які діють зараз, варто відзначити кілька ключових. Перша з них - це "єВідновлення". Вона допомагає внутрішньо переміщеним особам та людям, чиї будинки постраждали від обстрілів, отримати компенсацію. Це можуть бути сертифікати на купівлю нового дому або кошти на будівництво.

Друга програма - "єОселя". Вона орієнтована на військових, лікарів, учителів та науковців. Учасники можуть оформити іпотеку під 3%.

