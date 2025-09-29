Украинцы, потерявшие дома из-за войны, могут воспользоваться несколькими программами по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове.

Для многих семей вопрос бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове стоит особенно остро, поэтому государство и международные партнеры предлагают ряд вариантов, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется по законам и государственным программам, которые определяют правила и механизмы получения.

Главным документом является Закон Украины о жилищном фонде социального назначения. Он ясно объясняет, кто может претендовать на социальные квартиры и какие процедуры для этого нужно пройти.

Путь к получению бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове непрост, ведь сбор документов и ожидания решения занимают немало времени.

В фокусе сейчас несколько категорий граждан. Это военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты и дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших военных, а также те, чьи дома разрушены в результате боевых действий.

Для переселенцев государство предлагает как квартиры в тыловых областях, так и служебное помещение на временной основе. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым и лицам с инвалидностью.

Для военных существует особый подход. Они чаще получают новостройки или восстановленные квартиры, финансируемые из государственного бюджета или при поддержке доноров.

Среди действующих сейчас инициатив стоит отметить несколько ключевых. Первая из них – это "єВідновлення". Она помогает внутренне перемещенным лицам и людям, чьи дома пострадали от обстрелов, получить компенсацию. Это могут быть сертификаты на приобретение нового дома или средства на строительство.

Вторая программа - "єОселя". Она ориентирована на военных, врачей, учителей и ученых. Участники могут оформить ипотеку под 3%.

