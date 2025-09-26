Безкоштовне житло для ВПО в Одесі стало важливою потребою для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Одеса пропонує різні варіанти безкоштовного житла для ВПО, але щоб скористатися можливістю, потрібно знати правила і порядок дій, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі можна отримати після постановки на квартирний облік. Такий дах над головою надається з фонду комунальної власності громади, де людина зареєстрована як переселенець.

За законом приміщення видається на один рік, але термін можна продовжити. В першу чергу на допомогу можуть розраховувати ті, хто взагалі не має власного помешкання або чиї квадратні метри менші за норму, визначену урядовою постановою.

Якщо будинок залишився на окупованій території або в зоні бойових дій, то він також не враховується. Під час воєнного стану і ще пів року після його завершення право на проживання зберігається.

Сплачувати доведеться лише за комунальні послуги. Особлива увага приділяється сім’ям із дітьми, багатодітним, людям літнього віку, вагітним жінкам і тим, чия оселя була зруйнована.

Важливо, що перебування на такому обліку не заважає ВПО надалі стати в чергу на безкоштовне соціальне житло в Одесі або скористатися державними програмами будівництва чи купівлі квартир.

Окрема можливість, яка доступна для внутрішньо переміщених осіб - це облік для поліпшення житлових умов. Він передбачає безстрокове користування приміщенням з державного або громадського фонду.

Такі квартири можна навіть згодом приватизувати. Але скористатися цією можливістю можуть лише певні категорії переселенців.

Це учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих військових, а також діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи.

