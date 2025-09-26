Одеса пропонує різні варіанти безкоштовного житла для ВПО, але щоб скористатися можливістю, потрібно знати правила і порядок дій, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі можна отримати після постановки на квартирний облік. Такий дах над головою надається з фонду комунальної власності громади, де людина зареєстрована як переселенець.

За законом приміщення видається на один рік, але термін можна продовжити. В першу чергу на допомогу можуть розраховувати ті, хто взагалі не має власного помешкання або чиї квадратні метри менші за норму, визначену урядовою постановою.

будинок, квартира, житло

Якщо будинок залишився на окупованій території або в зоні бойових дій, то він також не враховується. Під час воєнного стану і ще пів року після його завершення право на проживання зберігається.

Сплачувати доведеться лише за комунальні послуги. Особлива увага приділяється сім’ям із дітьми, багатодітним, людям літнього віку, вагітним жінкам і тим, чия оселя була зруйнована.

Важливо, що перебування на такому обліку не заважає ВПО надалі стати в чергу на безкоштовне соціальне житло в Одесі або скористатися державними програмами будівництва чи купівлі квартир.

Окрема можливість, яка доступна для внутрішньо переміщених осіб - це облік для поліпшення житлових умов. Він передбачає безстрокове користування приміщенням з державного або громадського фонду.

Такі квартири можна навіть згодом приватизувати. Але скористатися цією можливістю можуть лише певні категорії переселенців.

Це учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих військових, а також діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи.

