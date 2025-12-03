Дефіцит продуктів у Чернігівській області цього року особливо відчутний на білоголову капусту, яку українці активно використовують для приготування різних страв, повідомляє Politeka.

Експерти відзначають, що ситуація стала наслідком кількох факторів одночасно.

По-перше, погодні умови були несприятливими для зростання культури, що вплинуло на загальний обсяг врожаю. По-друге, минулого року низькі закупівельні ціни змусили фермерів скоротити площі посівів, що додатково обмежило пропозицію. По-третє, проблеми зі зберіганням овочів призводять до того, що значна частина продукції не відповідає стандартам для тривалого зберігання.

У 2025 році ринок капусти відзначився коливанням вартості. Восени ціни дещо знизилися, однак аналітики прогнозують їхнє підвищення взимку через обмежену кількість якісного врожаю. Основна складність полягає в тому, що лише частина капусти здатна зберігати товарний вигляд до кінця зими або початку весни.

Через ці обмеження виникає ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області, що може призвести до подорожчання овочів у зимовий та ранньовесняний період. Населення відчуватиме нестачу не лише білоголової, а й інших овочевих культур, пов’язаних із сезонним виробництвом.

Ринок залишається циклічним. Високі ціни стимулюють аграріїв розширювати посівні площі, що наступного року зазвичай призводить до зниження вартості продукції. Навпаки, роки із низькими доходами змушують фермерів скорочувати посіви, що знову підвищує ціни. Такий механізм регулярно впливає на стабільність ринку.

Фахівці підкреслюють, що стабілізація можлива через модернізацію виробництва та інфраструктури. Мова йде про впровадження сучасних технологій вирощування капусти, розширення мережі овочесховищ і поліпшення умов зберігання врожаю. Це дозволить підтримувати постійний обсяг продукції на ринку та знизити ризики різких цінових коливань.

Мешканцям Чернігівської області радять планувати закупівлі заздалегідь і стежити за динамікою розцінок. Це допоможе уникнути дефіциту необхідних овочів у періоди пікового попиту та забезпечить доступ до якісної продукції протягом усього сезону.

Джерело: AgroWeek.

