Дефіцит продуктів у Чернігівській області позначився на виборі товарів у магазинах і спричинив помітне підвищення цін на окремі категорії, зокрема на фрукти, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчали груші — їхній урожай постраждав через весняні морози. Через погодні коливання втратили частину врожаю як великі фермерські господарства, так і приватні садівники. Це призвело до зростання витрат на догляд за садами та скорочення кількості місцевої продукції на полицях супермаркетів.

За оцінками аналітиків, гуртова ціна на груші піднялася з 50 до 70 гривень за кілограм. У роздрібній торгівлі цей показник сягнув у середньому 78 гривень. Підприємці пояснюють: собівартість виробництва зросла через подорожчання добрив і засобів захисту рослин майже на третину.

Аграрії зазначають, що намагаються утримати стабільну ціну, однак дефіцит продуктів у Чернігівській області звужує можливості для маневру. Через збитки деякі господарства змушені продавати фрукти одразу після збору, оскільки зберігання в умовах високих витрат стає нерентабельним.

У торговельних мережах ситуація також напружена. Місцеві фрукти зникають із прилавків, натомість усе частіше з’являється імпорт — переважно з Іспанії, Нідерландів, Еквадору та Південної Африки.

Фахівці прогнозують, що розцінки на сезонні продукти можуть залишатися високими щонайменше до кінця року, якщо погодні умови й далі заважатимуть відновленню врожаїв.

Також у Київській області дорожчає їжа. За інформацією столичного статистичного управління, ціни на макаронні вироби зросли на 3,9%, що значно перевищує підвищення вартості хліба на 0,8%.

