Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області дозволяє забезпечити мінімально гарантований рівень доходу для осіб похилого віку.

Передбачена державна грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області, яка компенсує відсутність пенсійних виплат і гарантує базову фінансову підтримку від держави, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Для призначення пенсії за віком у 2025 році діють такі вимоги щодо страхового стажу:

у 60 років – не менше 32 років стажу;

у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років стажу;

у 65 років – за умови, що людина має не менше 15 років стажу.

Якщо досягнувши 65-ти, громадянин не набув необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, він має право оформити державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області

Право на цю виплату мають громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Розмір виплати

Відповідно до чинного законодавства, державна соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію, встановлюється у розмірі 30 % від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином, у 2025 році вона становитиме 708,3 гривні на місяць.

Проте, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, якщо розмір призначеної допомоги не досягає прожиткового мінімуму, держава надає адресну доплату, щоб загальна сума виплати дорівнювала 2361 гривні. Це дозволяє забезпечити мінімально гарантований рівень доходу для осіб похилого віку, які не отримують пенсії.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області

Подати заявку на отримання соціальної допомоги можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчих органів місцевих рад або у ЦНАПі;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду, або портал Дія (за наявності кваліфікованого електронного підпису);

поштою — надіславши документи на адресу відповідного територіального управління Пенсійного фонду України.

