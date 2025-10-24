В Івано-Франківській області запроваджено обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Відбудеться воно на вулиці І. Франка, в урочищі Бащенка, з 23 по 26 жовтня. Причиною перекриття є проведення ремонтних робіт на проїжджій частині, що потребує тимчасового припинення пересування.

Водії та пасажири повинні врахувати ці зміни під час планування поїздок у зазначений період. Тимчасові незручності обумовлені необхідністю відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки руху під час робіт. Організатори попереджають про обмеження заздалегідь, аби учасники руху могли обирати альтернативні маршрути та уникнути затримок.

Перекриття руху триває лише кілька днів і є тимчасовим заходом для поліпшення стану дорожньої інфраструктури. Місце проведення робіт обладнане відповідними попереджувальними знаками, які інформують водіїв про необхідність об’їзду та дотримання правил безпеки.

Громадян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати маршрути заздалегідь, аби мінімізувати втрати часу та забезпечити безпеку на дорозі. Завдяки проведенню ремонтних заходів очікується покращення дорожнього покриття та зручності пересування для всіх учасників руху в Івано-Франківській області.

Отже, обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області стосуються лише конкретної ділянки вулиці І. Франка та діють тимчасово, проте вони необхідні для проведення ремонту та забезпечення безпеки водіїв і пішоходів.

Окрім того, в івано-Франківську повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

Джерело: vorokhta_tatariv

