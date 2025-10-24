В Ивано-Франковской области введено ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Состоится оно на улице И. Франко, в урочище Бащенко, с 23 по 26 октября. Причиной перекрытия является проведение ремонтных работ на проезжей части, что требует временного прекращения передвижения.

Водители и пассажиры должны учесть эти изменения при планировании поездок в указанный период. Временные неудобства обусловлены необходимостью восстановления дорожного покрытия и безопасности движения во время работ. Организаторы предупреждают об ограничениях заранее, чтобы участники движения могли выбирать альтернативные маршруты и избежать задержек.

Перекрытие движения длится всего несколько дней и является временной мерой по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. Место проведения работ оборудовано соответствующими предупредительными знаками, информирующими водителей о необходимости объезда и соблюдения правил безопасности.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы минимизировать потери времени и обеспечить безопасность на дороге. Благодаря проведению ремонтных мероприятий ожидается улучшение дорожного покрытия и удобство передвижения для всех участников движения в Ивано-Франковской области.

Следовательно, ограничения движения транспорта в Ивано-Франковской области касаются только конкретного участка улицы И. Франко и действуют временно, однако необходимы для проведения ремонта и обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Кроме того, в Ивано-Франковске сообщали о новой системе оплаты за проезд.

