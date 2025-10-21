Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську стане доступною найближчим часом через мобільний додаток транспортної картки “Галка”, повідомляє Politeka.

Користувачі зможуть оплачувати поїздки без пластикової картки, лише за допомогою смартфона, що спростить користування громадським транспортом і зекономить час мешканців. Інформацію підтвердив міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру ТРК “Вежа”.

Мер зазначив, що додаток перебуває на фінальному етапі розробки, тож його презентація відбудеться найближчим часом.

«Він вже майже готовий, і ми його презентуємо, тож користувачі зможуть оплачувати поїздки без виготовлення пластикової картки — усе буде доступно у телефоні», — наголосив Марцінків.

Напередодні Дня міста було підписано меморандум про співпрацю з компанією EasyPay для створення універсального мобільного додатку для електронної картки “Галка”. У міській раді відзначали, що це сучасне рішення забезпечить зручність для пасажирів і дозволить економити кошти.

У перспективі передбачено розширення функцій додатку. Картка “Галка” використовуватиметься не лише для оплати проїзду, а й для інших можливостей, що підвищить її практичність для жителів. Завдяки цьому рішення отримають швидкий і комфортний доступ до послуг, що відповідає сучасним стандартам цифровізації міського транспорту.

Міська влада підкреслює, що нова система оплати проїзду в Івано-Франківську стане важливим кроком у розвитку електронних сервісів, гарантуватиме ефективність та зручність у щоденному користуванні транспортом для всіх мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську: на що варто звернути увагу

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області: "Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових рейсів

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківській області: зроблено важливе оголошення