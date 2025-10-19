Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківську передбачає поступове підключення закладів і житлових будинків із гарантією стабільного тепла навіть за складних енергетичних умов.

Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківську відбудеться незабаром, міська влада вже визначила точні терміни старту і готується забезпечити стабільне тепло в будинках, лікарнях та соціальних закладах, повідомляє Politeka.

Попри коливання погодних умов і складну енергетичну ситуацію, у місті тривають роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду.

9 жовтня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив про підписання розпорядження, яке дозволяє включити опалення у лікарнях, школах і дитсадках, що мають автономні системи теплопостачання. До таких об’єктів належать установи з твердопаливними котлами, електричним опаленням або окремими котельнями. Поступово планується запуск загальних котелень та подача тепла у житлові райони міста.

Мер наголосив, що цей процес залежатиме від урядових рішень щодо газопостачання та погодних умов, оскільки підключення окремих закладів без автономних котелень активує опалення у всьому мікрорайоні.

Руслан Марцінків підкреслив, що запуск теплопостачання не буде одномоментним — він триватиме приблизно три-чотири тижні від початку роботи котелень до стабільного обігріву у всіх будинках. Останньою буде включена котельня на Індустріальній, і комунальні служби готові оперативно усувати можливі аварійні ситуації під час старту.

Міський голова також звернув увагу на загрозливу енергетичну ситуацію через обстріли інфраструктури. Він закликав мешканців готувати джерела резервного тепла, запаси пального та користуватися пунктами обігріву. Наразі влада вже підготувала генератори, необхідні ресурси та пальне для забезпечення безперебійного теплопостачання у складних умовах. Завдяки цим заходам місто прагне забезпечити комфорт і безпеку мешканців у холодний сезон.

