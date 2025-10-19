Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске предполагает постепенное подключение заведений и жилых домов с гарантией стабильного тепла даже при сложных энергетических условиях.

Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске состоится в скором времени, городские власти уже определили точные сроки старта и готовятся обеспечить стабильное тепло в домах, больницах и социальных заведениях, сообщает Politeka.

Несмотря на колебания погодных условий и сложную энергетическую ситуацию, в городе продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

9 октября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о подписании распоряжения, которое позволяет включить отопление в больницах, школах и детсадах, имеющих автономные системы теплоснабжения. К таким объектам относятся твердотопливные котлы, электрические отопления или отдельные котельные. Равномерно планируется запуск общих котельных и подача тепла в жилые районы городка.

Мэр подчеркнул, что этот процесс будет зависеть от правительственных решений по газоснабжению и погодным условиям, поскольку подключение отдельных заведений без автономных котельных активирует отопление по всему микрорайону.

Руслан Марцинкив подчеркнул, что запуск теплоснабжения не будет одномоментным — он продлится примерно три-четыре недели от начала работы котельных до стабильного обогрева во всех домах. Последней будет включена котельная на Индустриальной, и коммунальные службы готовы оперативно устранять возможные аварийные ситуации при старте.

Городской голова также обратил внимание на угрожающую энергетическую ситуацию из-за обстрелов инфраструктуры. Он призвал жителей готовить источники резервного тепла, запасы горючего и использовать пункты обогрева. В настоящее время власти уже подготовили генераторы, необходимые ресурсы и горючее для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в сложных условиях. Благодаря этим мероприятиям город стремится обеспечить комфорт и безопасность жителей в холодный сезон.

