В Івано-Франківську 18 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту через проведення Кубка «Вечірній Івано-Франківськ» та чемпіонату України зі спортивної ходьби, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає пресслужба патрульної поліції області.
Рух зупинять із 8:00 на вулицях Степана Бандери, Незалежності, Івана Франка, Андрія Мельника, Марійки Підгірянки, Івана Вагилевича та Михайла Грушевського. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових змін.
Пішоходам також радять бути уважними на вулицях, де проходитимуть спортивні змагання, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
Отже, обмеження руху транспорту в Івано-Франківську діятиме на центральних вулицях упродовж проведення Кубка та чемпіонату, і громадян просять враховувати зміни під час пересування містом.
До слова, на Франківщині вже повідомляли про обмеження. Так, за даними Городенківської міської ради, роботи на залізничній колії між перегоном Городенка-Завод – Стефанешти триватимуть два дні. Під час виконання ремонтних заходів проїзд усіх транспортних засобів на зазначеній ділянці буде повністю заборонений.
Йдеться про частину автомобільної дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, де розташований залізничний переїзд між кілометрами 52+738 та 155+196. Працівники залізниці проводитимуть комплекс заходів із заміни колій та підвищення безпеки руху транспорту.
Ремонтні роботи заплановані на 16 та 20 жовтня 2025 року, з 08:00 до 20:00. На цей період проїзд автомобілів на ділянці буде закритий.
Водіям рекомендують заздалегідь планувати об’їзні маршрути, щоб уникнути заторів та запізнень.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську: на що варто звернути увагу
Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області: "Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових рейсів
Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківській області: зроблено важливе оголошення