В Івано-Франківську 18 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту через проведення Кубка «Вечірній Івано-Франківськ» та чемпіонату України зі спортивної ходьби, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба патрульної поліції області.

Рух зупинять із 8:00 на вулицях Степана Бандери, Незалежності, Івана Франка, Андрія Мельника, Марійки Підгірянки, Івана Вагилевича та Михайла Грушевського. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових змін.

Пішоходам також радять бути уважними на вулицях, де проходитимуть спортивні змагання, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Отже, обмеження руху транспорту в Івано-Франківську діятиме на центральних вулицях упродовж проведення Кубка та чемпіонату, і громадян просять враховувати зміни під час пересування містом.

До слова, на Франківщині вже повідомляли про обмеження. Так, за даними Городенківської міської ради, роботи на залізничній колії між перегоном Городенка-Завод – Стефанешти триватимуть два дні. Під час виконання ремонтних заходів проїзд усіх транспортних засобів на зазначеній ділянці буде повністю заборонений.

Йдеться про частину автомобільної дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, де розташований залізничний переїзд між кілометрами 52+738 та 155+196. Працівники залізниці проводитимуть комплекс заходів із заміни колій та підвищення безпеки руху транспорту.

Ремонтні роботи заплановані на 16 та 20 жовтня 2025 року, з 08:00 до 20:00. На цей період проїзд автомобілів на ділянці буде закритий.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати об’їзні маршрути, щоб уникнути заторів та запізнень.

