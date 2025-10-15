На кілька днів у жовтні водіям доведеться планувати маршрут заздалегідь через обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області.

Обмеження руху в Івано-Франківській області запровадять через капітальний ремонт залізничного переїзду в одному з міст регіону, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Городенківської міської ради, роботи у Городенці триватимуть два дні, а проїзд транспорту на цей час буде повністю заборонений.

Обмеження руху в Івано-Франківській області пов’язане з проведенням капітального ремонту залізничної колії на перегоні Городенка-Завод – Стефанешти.

Йдеться про ділянку автомобільної дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, де розташований залізничний переїзд між кілометрами 52+738 і 155+196.

Саме тут працівники залізниці виконуватимуть комплекс робіт, спрямованих на оновлення колії та підвищення безпеки курсування транспорту.

За інформацією Городенківської міської ради, ремонтні роботи проводитимуться 16 та 20 жовтня 2025 року. Початок заплановано на 08:00, а завершення – о 20:00. На цей період пересування вказаною ділянкою буде повністю закрите для всіх видів автотранспорту.

Водіям радять заздалегідь обрати об’їзні маршрути, щоб уникнути заторів та запізнень. А представники міської ради зазначають, що дати заборони на пересування можуть змінюватися залежно від темпів виконання ремонтних заходів. Тому місцевим жителям та водіям радять слідкувати за повідомленнями місцевої адміністрації.

