Жителей и гостей Кривого Рога просят заранее подготовиться к новому графику движения транспорта.

В Кривом Роге вводится новый график движения транспорта в связи с ремонтом улицы Сичеславской, сообщает Politeka.

Временные изменения касаются троллейбусов №3, 5, 14 и 23. Ограничения будут действовать с 27 ноября с 13:00 до 4 декабря.

Маршрут №3 : «пл. Кольцевая – ул. Днепровское шоссе (депо-2)»

С пл. Кольцевая: мкр-н 4-й Заречный – КРЭС – Ставки – ул. Р. Шухевича (44 квартал) – ул. Сергея Колачевского в пл. Кольцевая (кольцевая).

С ул. Днепровское шоссе (депо-2): до остановки «Ясень» (проспект 200-летия Кривого Рога) – дальше по ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

Маршрут №23 : «пл. Кольцевая – пл. Защитников Украины»

С пл. Кольцевая: мкр-н 4-й Заречный – КРЭС – Ставки – ул. Р. Шухевича (44 квартал) – ул. Сергея Колачевского в пл. Кольцевая (кольцевая).

С пл. Защитников Украины: до остановки «Ясень» – дальше по ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

№5 : «СШТ «Электрозаводская» – пл. Защитников Украины» (через ул. Бориса Гринченко)

С пл. Кольцевая: пл. Свободы – СШТ «Электрозаводская» – мкр-н 4-й Заречный – КРЭС – Ставки – ул. Р. Шухевича (44 квартал) – ул. Сергея Колачевского в пл. Кольцевая (кольцевая).

С пл. Защитников Украины: до остановки «Кирилл-Мефодиевская» – дальше через ул. Эдуарда Фукса, ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

№14 : «ул. Виноградная (через ул. Электрозаводскую) – ул. Заводская»

Из кольца 44 квартал: пл. Свободы – СШТ «Электрозаводская» – ул. Виноградная – мкр-н 4-й Заречный – КРЭС – Ставки – ул. Р. Шухевича к кольцу 44 квартал (кольцевой).

Дополнительно пассажиров перевозит автобус КП "Городской троллейбус" с интервалом 60 минут в часы "пик" между остановками "173 квартал" и "кольцо 44 квартала".

Автобусные маршруты №3, 8, 208, 209, 223, 230, 228, 228А, 240, 250, 397 и другие продолжают работать без изменений.

Жителей и гостей Кривого Рога просят заблаговременно подготовиться к новому графику движения транспорта и планировать поездки с учетом временных смен.

