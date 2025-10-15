Ограничение движения в Ивано-Франковской области будет введено из-за капитального ремонта железнодорожного переезда в одном из городов региона, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте Городенковского городского совета, работы в Городенке будут длиться два дня, а проезд транспорта в это время будет полностью запрещен.
Ограничение движения в Ивано-Франковской области связано с проведением капитального ремонта железнодорожного пути на перегоне Городенко-Завод – Стефанешты.
Речь идет об участке автомобильной дороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, где расположен железнодорожный переезд между километрами 52+738 и 155+196.
Именно здесь работники железной дороги будут выполнять комплекс работ, направленных на обновление пути и повышение безопасности курсирования транспорта.
По информации Городенковского городского совета, ремонтные работы будут проводиться 16 и 20 октября 2025 года. Начало запланировано на 08:00, а завершение – в 20:00. В этот период передвижение указанным участком будет полностью закрыто для всех видов автотранспорта.
Водителям советуют заранее выбрать объездные маршруты, чтобы избежать пробок и опозданий. Представители городского совета отмечают, что даты запрета на передвижение могут меняться в зависимости от темпов выполнения ремонтных мероприятий. Потому местным жителям и водителям советуют следить за сообщениями местной администрации.
