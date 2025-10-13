Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську з 1 жовтня 2025 року запровадила тимчасові зміни, через які частина електронних сервісів стане недоступною, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Електроавтотранс» ІФ інформує, що користувачі не зможуть здійснювати оплату через платформу EasyPay протягом кількох місяців. Функція зчитування QR-кодів у цьому застосунку залишатиметься вимкненою приблизно до грудня 2025 року.

Продаж електронних квитків через EasyPay припинився офіційно з 25 вересня. При цьому проїзні, придбані раніше, дійсні лише до 30 вересня включно. Пасажирам радять враховувати ці терміни заздалегідь, щоб уникнути незручностей у пересуванні містом.

У період обмеження доступу до EasyPay передбачено альтернативні методи оплати. Можна скористатися QR-кодами інших платіжних платформ, таких як Portmone, Monobank чи ПриватБанк. Це дозволяє зберегти безконтактний розрахунок і зручність використання громадського транспорту.

Обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на вдосконалення системи платежів, підвищення стабільності роботи та покращення обслуговування пасажирів. Місцеві жителі отримують рекомендацію підготуватися заздалегідь і перейти на доступні способи оплати, щоб поїздки залишалися комфортними й безперебійними.

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає короткострокове вимкнення EasyPay із жовтня 2025 року, водночас зберігає можливість користуватися перевіреними платформами, забезпечує стабільність транспортного сполучення та зручність пересування для всіх пасажирів.

