У звʼязку з проведенням профілактичних робіт в електромережах у Київській області 29 листопада 2025 року буде застосовано спеціальні графіки відключення світла.

На суботу, 29 листопада 2025 року, ДТЕК попереджає про додаткові графіки відключення світла в Київській області, повідомляє Politeka.

Найжорсткіші обмеження плануються в межах Узинської міської територіальної громади. Там графіки відключення світла діятимуть з 00:00 до 23:59 на деяких вулицях у таких населених пунктах: Йосипівка, Узин, Іванівка, Красне, Затиша, Пилипча – повний список адрес можна знайти на офіційному сайті.

У Кагарлицькій громаді, як пише Politeka, знеструмлення відбуватимуться:

29.11 – з 8:00 до 23:00 – Кагарлик (вул. Хмельницького, Котляревського), Землянка (Шевченка), Зелений Яр (Київська, Лісова, Лугова, Молодіжна, Польова, Садова, Центральна), Липовець (Вишнева, Зарічна, Лугова, масив "Бригадний", Медова, Миру, Перемоги, Садова, Степова);

29.11 – з 8:00 до 23:59 – Шубівка (Воробчук, Дидикало, Кібітіна, Лесі Українки, Поповича, Садова, Фалкова), Ліщинка (Вишнева, Миру, Садова), Тернівка (Дружби, Космонавтів, Перемоги, Шевченка), Шпендівка (Шкільна);

а 30.11 з 8:00 до 23:59 – Кагарлик (Гайова, Світанкова, Трояндова), Ліщинка (Миру, Господарський), Тернівка (Дружби, Шевченка).

Крім того, графіки відключення світла в Київській області 29 та 30 листопада діятимуть на території Бopoдянської селищної громади приблизно з 9 до 19 години в таких населених пунктах: Берестянка, Загальці, Нова Буда, Вишняки, Майданівка, Пилиповичі, Язвинка, Бородянка, Поташня, Дружня, Небрат, Нова Гребля, Вабля, Дмитрівка, Озірщина, Блиставиця, Новий Корогод.

