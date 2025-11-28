Обмеження руху транспорту у Львові є тимчасовим заходом, який має покращити умови пересування.

Обмеження руху транспорту у Львова завтра торкнуться вулиці П’ясецького, де заплановано завершальний етап асфальтування ділянки між Курмановича та Сполучною, повідомляє Politeka..

Інформацію про це надає Львівська міська рада.

Роботи розпочнуть у ранкові години й триматимуться до вечора, тому проїзд цією частиною міста буде відчутно повільнішим.

Поточний ремонт ініціювали місцеві підприємці, які звернулися до Залізничної районної адміністрації та погодилися профінансувати половину вартості.

Такий формат співпраці дав змогу швидше організувати процес і визначити пріоритети для найбільш навантажених відрізків. Замовник робіт підтверджує, що оновлення покриття давно на часі, адже вулиця обслуговує промислову зону та забезпечує доступ до численних приватних об’єктів.

Підрядна бригада вже провела підготовку: встановила нові бордюри, вирівняла основу й сформувала профіль полотна. Асфальтування стане фінальною частиною циклу, який дозволить стабілізувати рух і зменшити зношення дорожньої поверхні. Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00, без повного перекриття.

Попри це, на ділянці організують реверсний проїзд, що неминуче створить затримки. Водіїв приватного транспорту закликають за можливості оминати маршрут, щоб не спричиняти додаткових черг. У районній адміністрації наголошують: обмеження руху транспорту у Львові є тимчасовим заходом, який має покращити умови пересування для всіх користувачів після завершення ремонту.

Міська влада очікує, що оновлений відрізок забезпечить рівніший рух вантажного та службового транспорту, який щодня користується цією промисловою територією. Після завершення робіт відновлена ділянка має зменшити кількість пошкоджень та сприяти стабільнішому трафіку.

