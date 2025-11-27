Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 листопада по 4 грудня показує поступове похолодання із короткими періодами дощів та стабільним напрямком вітру.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 листопада по 4 грудня свідчить про нестійке похолодання та переважно суху погоду, що дозволяє мешканцям планувати пересування містом та активності на свіжому повітрі, повідомляє Politeka.

28 листопада повітря прогріється до +12°C. Вітер південно-східний зі швидкістю 9 м/с, можливий невеликий дощ у 0,2 мм. 29 листопада температура знизиться до +8°C, опадів не очікується, повітряні потоки залишатимуться південно-східними із помірними поривами до 7 м/с.

30-го стовпчик термометра підніметься до +11°C, напрямок вітру зміниться на північний, пориви до 7 м/с, опадів не передбачено. 1 грудня очікується +8°C, сухо, повітряний потік північний із швидкістю до 8 м/с.

2 грудня синоптики прогнозують +8°C, пориви до 6 м/с із північного напрямку, без опадів. 3-го числа похолодання посилиться до +5°C, вітер південно-західний зі швидкістю 5 м/с, очікується невеликий дощ у 0,9 мм.

4 числа стовпчик термометра опуститься до +4°C, опадів не буде. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, що сприятиме комфортним умовам для пересування містом.

Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 листопада по 4 грудня показує поступове похолодання із короткими періодами дощів та стабільним напрямком вітру. Такі умови дозволяють планувати щоденні справи, поїздки на роботу та навчання без значних обмежень через погоду.

Міська влада радить жителям ураховувати похолодання та одягатися відповідно до температури повітря, особливо вранці та ввечері, коли показники опустяться до +3…+5°C.

