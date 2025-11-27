Прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 ноября по 4 декабря показывает постепенное похолодание с кратковременными дождями и стабильным направлением ветра.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 ноября по 4 декабря свидетельствует о неустойчивом похолодании и преимущественно сухой погоде, что позволяет жителям планировать передвижение по городу и активность на свежем воздухе, сообщает Politeka.

28 ноября воздух прогреется до +12°C. Ветер юго-восточный со скоростью 9 м/с, возможен небольшой дождь в 0,2 мм. 29 ноября температура снизится до +8°C, осадков не ожидается, воздушные потоки будут оставаться юго-восточными с умеренными порывами до 7 м/с.

30-го столбик термометра поднимется до +11°C, направление ветра изменится на северный, порывы до 7 м/с, осадков не предусмотрено. 1 декабря ожидается +8°C, сухо, воздушный поток северный со скоростью до 8 м/с.

2 декабря синоптики прогнозируют +8°C, порывы до 6 м/с с северного направления, без осадков. 3-го числа похолодания усилится до +5°C, ветер юго-западный со скоростью 5 м/с, ожидается небольшой дождь в 0,9 мм.

4 числа столбик термометра опустится до +4°C, осадков не будет. Атмосферное давление будет стабильным, что будет способствовать комфортным условиям для передвижения по городу.

Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 ноября по 4 декабря показывает постепенное похолодание с кратковременными дождями и стабильным направлением ветра. Такие условия позволяют планировать ежедневные дела, поездки на работу и обучение без значительных ограничений из-за погоды.

Городские власти советуют жителям учитывать похолодание и одеваться в соответствии с температурой воздуха, особенно утром и вечером, когда показатели опустятся до +3…+5°C.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев и как может оформить "седьмую" выплату.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области: кому в первую очередь предоставят дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто из пожилых украинцев может получить выплаты на зиму.