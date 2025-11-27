Графік відключення світла в Кіровоградській області на 28 листопада складено для безпечного виконання робіт.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 28 листопада оприлюднили місцеві енергопостачальні служби, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Планові перерви в електропостачанні пов’язані з ремонтом та технічним обслуговуванням мереж.

У Березівці відключення відбудеться з 09:00 до 17:00 на вулицях Березівська та Вишнева. Роботи проводяться для підтримання стабільності системи та запобігання аварійним ситуаціям.

Селище Костомарівка залишиться без електрики в той самий проміжок часу. Перерви охоплять вулиці КАТІ Мельничук, Молодіжну, Набережну та Садову. Мета ремонтів – капітальне обслуговування ліній, що забезпечує надійність подачі струму.

Жителі Коханого тимчасово залишаться без світла на вулицях Степова та Шевченка з 09:00 до 17:00. Планові роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка та передбачені для забезпечення безперебійного електропостачання.

В Олександрійському відключення стосуватиметься вулиць Василя Симоненка, Затишна, Клубна, Озерна, Павла Кравченка та Миру. Струм буде відсутній у той самий проміжок часу через технічні перевірки та профілактичні ремонти обладнання.

Нагадуємо, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 28 листопада складено для безпечного виконання робіт. Мешканцям радять заздалегідь підготувати запас необхідних ресурсів та врахувати перерви при плануванні щоденних справ.

Рекомендується також зарядити мобільні пристрої та перевірити роботу альтернативних джерел світла, щоб уникнути незручностей під час знеструмлень. Окрім того, подбайте про запаси води.

