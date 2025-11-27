Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області формує потребу більш чіткого планування витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало помітною темою для громад, адже зміни торкнулися різних міст і відчутно вплинули на бюджети домогосподарств, повідомляє Politeka.

Першими коригування оголосили у Вознесенську. Тут подання води коштує 34,89 грн за кубічний метр, тоді як стоки оцінюють у 11,06. Міська влада пояснює рішення зростанням витрат підприємства та потребою підтримати роботу систем, які давно потребують модернізації.

В Очакові оголосили інші суми: 90,40 грн за подачу, 101,30 — за відведення. Комунальники повідомляють про аварійні ділянки протяжністю понад кілометр і пошкоджені колектори, що створює додаткові ризики для стабільної роботи об’єктів.

У Миколаєві триває обговорення двоставкової моделі опалення. Об’єднання співвласників наполягають, що нинішній підхід змушує сплачувати значні суми навіть без фактичної подачі тепла, що, на думку жителів, потребує перегляду.

На тлі цих рішень експерти зазначають: підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області формує потребу більш чіткого планування витрат, а також посилює інтерес громадян до стану місцевої інфраструктури та ефективності її утримання.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі області мають можливість отримати грошову допомогу.

Як зазначають організатори, проєкт під назвою «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026 років» спрямований на підтримку домогосподарств, які потребують додаткової допомоги для забезпечення тепла та оплати комунальних послуг у складний зимовий сезон.

