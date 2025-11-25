Графік відключення світла у Вінницькій області на 26 листопада фахівці називають частиною регулярних технічних заходів.

Графік відключення світла у Вінницькій області на 26 листопада оприлюднили енергетики, повідомивши про час та перелік населених пунктів, де планується знеструмлення, передає Politeka.

Інформацію про це надають у Вінницяобленерго.

Обмеження вводять для підтримки стабільності мережі та проведення регламентних робіт.

Планове вимкнення заплановане з 09:00 до на 17:00. Під нього потрапляють Великі Крушлинці, Гавришівка, Малі Крушлинці, Михайлівка та Стадниця. У багатьох районах повідомлення стосується окремих адрес, проте перелік охоплює значну частину приватного сектору. Мешканцям радять заздалегідь відкласти роботу з технікою та зарядити необхідні прилади.

У Гавришівці вимкнення торкнеться кількох центральних вулиць, де зосереджено найбільше домогосподарств. У Великих Крушлинцях обмеження торкнуться частини житлових будинків уздовж головних напрямків. Подібна ситуація очікується й у Малій Крушлинцях, де ремонтники працюватимуть на електролініях, що живлять приватний сектор.

У Михайлівці та Стадниці роботи стосуються ділянок, де зафіксовано значне навантаження на мережу. Енергетики зазначають, що втручання необхідне для зменшення аварійності та забезпечення рівномірного розподілу навантаження у пікові години.

Графік відключення світла у Вінницькій області на 26 листопада фахівці називають частиною регулярних технічних заходів. Споживачам радять перевірити домашні прилади, підготуватися до тимчасової перерви та стежити за оновленнями енергетичної компанії, адже строки робіт можуть коригуватися залежно від умов.

