Потрібно бути готовими до графіку відключення газу з 26 по 28 листопада в Дніпропетровській області.

Через планові роботи введено графік відключення газу з 26 по 28 листопада в Дніпропетровській області, проте лише в окремих населених пунктах через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередила прес-служба Газмережі "Дніпропетровська філія".

Графік відключення газу з 26 по 28 листопада у Дніпропетровській області діятиме в декількох населених пунктах.

На території кількох громад вводиться графік відключення газу на тиждень з 26 по 28 листопада в Дніпропетровській області у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт. Відключення здійснюватимуться поетапно.



Дніпропетровська філія «Газмережі» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання у П’ятихатській та Піщанській територіальних громадах.

У П’ятихатській територіальній громаді тимчасове припинення розподілу природного газу пов’язане з виконанням газонебезпечних ремонтів на території громади. Через це на період робіт газопостачання буде призупинено для 75 споживачів приватного сектору та 3 комунально-побутових об’єктів.

Дата та час виконання робіт: 26.11.2025 з 08:00 до 28.11.2025 17:00.

У Піщанській територіальній громаді роботи також пов’язані з виконанням газонебезпечних робіт, через що тимчасово буде припинено газопостачання для 3 споживачів приватного сектору.

Дата та час виконання ремонтів: 26 листопада 2025 року з 08:00 до 16:00.

Філія «Газмережі» просить усіх мешканців, на яких припадає тимчасове відключення, обов’язково перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками газу, щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку.

