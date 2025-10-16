З жовтня перелік осіб, які мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, було доповнено новими групами отримувачів.

Було запущено новий державний проєкт — базова грошова допомога для пенсіонерів та інших українців у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Восени програма зазнала розширення — з жовтня перелік осіб, які мають право на ці виплати, було доповнено новими групами отримувачів.

На початковому етапі учасниками програми могли стати ті, хто вже отримував державну соціальну підтримку. Зокрема, це були малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, які отримують допомогу на дітей, багатодітні родини, а також ті, хто оформлював тимчасову державну підтримку дітям у випадках, коли батьки ухилялися від сплати аліментів, не мали можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання було невідоме.

З жовтня уряд розширив коло отримувачів базової грошової допомоги у Дніпропетровській області, додавши ще дві категорії.

Тепер на фінансову підтримку можуть розраховувати пенсіонери, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну підтримку, а також особи з інвалідністю. Це рішення дозволить залучити до програми більше людей, які потребують державної підтримки для забезпечення базових життєвих потреб.

Розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Сума виплати розраховується як різниця між загальним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства. Основою для розрахунку є базова величина у розмірі 4500 гривень.

Окремий порядок передбачено для осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання повної пенсії. У такому випадку розмір базової соціальної допомоги визначається пропорційно до тривалості страхового стажу:

при стажі менше 10 років — 53 відсотки від базової величини, тобто 2385 гривень;

від 10 до 20 років — 62 відсотки, або 2790 гривень;

від 20 до 30 років — 70 відсотків, що становить 3150 гривень;

при стажі понад 30 років — 88 відсотків, або 3960 гривень.

Оформити базову грошову допомогу можна двома способами. Перший варіант — особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання. Другий, більш зручний спосіб — подати заяву онлайн через державний портал електронних послуг «Дія».

