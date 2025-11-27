Может произойти прекращение денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области или необходимость повторного прохождения проверки.

В ноябре 2025 года продолжит начисляться денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на проживание, пишет Politeka.net.

Рассказываем, какие суммы предусмотрены, как оформить выплаты и в каких случаях они могут быть прекращены.

Как сообщают в Министерстве социальной политики, размер пособия остается неизменным:

2 тысячи гривен в месяц получают взрослые граждане;

3 тысячи гривен начисляются детям и лицам с инвалидностью.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется сроком до 3 месяцев, после чего государство оценивает текущие обстоятельства каждого получателя.

Для дальнейшего получения выплат трудоспособные переселенцы должны подтвердить активные действия по трудоустройству - устроиться на работу, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или стать на учет в центре занятости. Если эти условия не производятся, выплаты могут быть временно прекращены до момента предоставления соответствующего подтверждения.

Получить пособие можно двумя способами. Самое удобное онлайн через мобильное приложение "Дия", которое позволяет подать заявку без необходимости посещать государственные учреждения.

Другой вариант — офлайн, лично обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), органы социальной защиты населения или местные органы самоуправления.

Для оформления государственной помощи необходимо предоставить пакет документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины;

справка о статусе внутренне перемещенного лица;

свидетельство о рождении ребенка (если выплаты оформляются на ребенка).

Пенсионный фонд Украины отмечает, что все переселенцы обязаны своевременно сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на получение государственной помощи. К таким изменениям относятся:

смена фамилии, имени или отчества;

смена места жительства или официальной регистрации;

получение нового паспорта;

выезд за пределы Украины.

Специалисты призывают граждан внимательно относиться к обновлению своих данных, ведь несвоевременное информирование может привести к прекращению денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области или необходимости повторного прохождения проверки.

