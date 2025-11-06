Грошова допомога для ВПО у Харкові надається на період до трьох місяців, проте тепер введено нові вимоги.

У листопаді внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну грошову допомогу для ВПО у Харкові.

Розповідаємо про нові правила та суми виплат.

Як повідомляють у профільних відомствах, розмір соціальних виплат залишається незмінним. Дорослі переселенці отримують по 2 000 гривень щомісяця, а для дітей та осіб з інвалідністю передбачена підвищена допомога у розмірі 3 000 гривень.

Грошова допомога для ВПО у Харкові надається на період до трьох місяців. Після завершення цього строку працездатні громадяни повинні підтвердити свою активну участь у процесі працевлаштування. Це можна зробити, якщо особа влаштувалася на роботу, зареєструвалася як фізична особа-підприємець або стала на облік у центрі зайнятості. У випадку, якщо такі дії не здійснюються, держава має право припинити виплату допомоги.

Оформити грошову підтримку можна як онлайн, так і офлайн. Онлайн-заявку подають через мобільний застосунок «Дія», де процедура максимально спрощена та займає лише кілька хвилин. Для тих, хто не користується електронними сервісами, передбачено можливість подати заяву особисто — у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту або місцевого самоврядування.

Під час оформлення допомоги необхідно надати кілька основних документів: паспорт громадянина України, довідку внутрішньо переміщеної особи, а у випадку оформлення виплат на дитину — свідоцтво про її народження. Після розгляду заявки кошти зараховуються на банківську картку «єПідтримка».

Пенсійний фонд України наголошує на важливості своєчасного оновлення особистих даних, щоб уникнути призупинення чи скасування виплат. Переселенці повинні повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на нарахування допомоги. До таких змін належать зміна прізвища, імені або по батькові, зміна місця проживання чи реєстрації, отримання нового паспорта або виїзд за кордон.

Якщо оновлення даних не буде здійснено вчасно, Пенсійний фонд може тимчасово призупинити грошову допомогу для ВПО у Харкові до моменту уточнення інформації.

