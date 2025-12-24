Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане з економічними обставинами та необхідністю забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств.

З 1 січня 2026 року у Одеській області заплановано підвищення тарифів на комунальні послуги, передає Politeka.

Зміни торкнуться водопостачання, водовідведення та вивезення сміття, які надає КП «Горводоканал».

Причиною коригування називають зростання витрат на електроенергію, паливо, реагенти та підвищення мінімальної зарплати. У підприємстві наголошують, що тарифи формуються без прибутку, лише для покриття фактичних витрат і своєчасної виплати працівникам.

Нові розцінки на вивезення побутових відходів:

Для організацій і бюджетних установ — 251,9 грн за кубометр.

Для приватного сектору — 46,08 на одного мешканця щомісяця.

Для багатоквартирних будинків — 42,05 на людину щомісяця.

Ціна централізованого водопостачання зросте до 40,98 грн/м³, водовідведення — до 37,10 грн/м³.

У Болграді нагадують, що востаннє тарифи переглядали у 2024 році. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане з економічними обставинами та необхідністю забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств для всіх жителів.

Крім того, в Одеській області дорожчають також продукти.

Серед молочних виробів найбільше зросло в ціні масло «Селянське» 72,5% (200 г). Середня вартість цього товару становить 118,09 грн, тоді як у магазинах розцінки коливаються: Auchan пропонує 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. Порівняно з листопадом, середня вартість піднялася лише на 0,03, але споживачі відчувають це у щомісячних витратах.

Аналітики зазначають, що у наступні місяці ціни можуть коливатися залежно від логістики, погодних умов та імпортних факторів.

