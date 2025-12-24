Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с экономическими обстоятельствами и необходимостью обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий.

С 1 января 2026 г. в Одесской области запланировано повышение тарифов на коммунальные услуги, передает Politeka.

Изменения коснутся водоснабжения, водоотвода и вывоза мусора, предоставляемых КП «Горводоканал».

Причиной корректировки называют рост расходов на электроэнергию, топливо, реагенты и повышение минимальной зарплаты. В предприятии подчеркивают, что тарифы формируются без прибыли только для покрытия фактических затрат и своевременной выплаты работникам.

Новые цены на вывоз бытовых отходов:

Для организаций и бюджетных учреждений – 251,9 грн за кубометр.

Для частного сектора – 46,08 на одного жителя ежемесячно.

Для многоквартирных домов – 42,05 на человека ежемесячно.

Цена централизованного водоснабжения вырастет до 40,98 грн/м³, водоотвод – до 37,10 грн/м³.

В Болграде напоминают, что последний раз тарифы пересматривались в 2024 году. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с экономическими обстоятельствами и необходимостью обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий для всех жителей.

Кроме того, в Одесской области дорожают продукты.

Среди молочных изделий больше всего выросло в цене масло «Крестьянское» 72,5% (200 г). Средняя стоимость этого товара составляет 118,09 грн., тогда как в магазинах расценки колеблются: Auchan предлагает 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. По сравнению с ноябрем средняя стоимость поднялась всего на 0,03, но потребители испытывают это в ежемесячных расходах.

Аналитики отмечают, что в последующие месяцы цены могут варьироваться в зависимости от логистики, погодных условий и импортных факторов.

