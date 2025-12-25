Новий графік руху поїздів з Одеси впровадила компанія-перевізник "Укрзалізниця", зміни діють на кількох експресах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Одеської залізниці.

Із кінця грудня запроваджується щоденне курсування приміських та технічних поїздів на напрямку Помічна — Одеса.

З 23.12.2025 призначається приміський поїзд № 6413 Помічна — Одеса-Головна. Відправлення зі станції Помічна відбуватиметься о 05:40, прибуття на станцію Одеса-Головна — о 12:05. Поїзд курсуватиме з численними зупинками по маршруту, частина з яких здійснюватиметься за вимогою або має технічний характер.

У зворотному напрямку з 22.12.2025 тепер щоденно курсує приміський поїзд № 6414 Одеса-Головна — Помічна. Відправлення з Одеси-Головної заплановане на 15:18, прибуття до Помічної — о 21:51. Маршрут передбачає аналогічні зупинки, зокрема технічні та зупинки за вимогою пасажирів.

Окремо повідомляється, що з 23.12.2025 призначено приміський експрес № 7708 Одеса-Головна — Одеса-Застава I. Він відправлятиметься з Одеси-Головної о 12:23 та прибуватиме на станцію Одеса-Застава I о 12:38, здійснюючи короткий маршрут із кількома проміжними зупинками.

Пасажирам рекомендується заздалегідь ознайомитися з оновленим розкладом руху, враховувати наявність зупинок за вимогою та планувати поїздки з урахуванням змін.

Крім цього, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на період Різдвяних та Новорічних свят. Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною. Додається експрес № 168/167 Одеса – Львів.

