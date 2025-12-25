Новый график движения поездов из Одессы внедрила компания-перевозчик "Укрзализныця", изменения действуют на нескольких экспрессах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на Facebook-странице Одесской железной дороги.

С конца декабря вводится ежедневная курсировка пригородных и технических поездов в направлении Помична — Одесса.

С 23.12.2025 назначается пригородный поезд № 6413 Помична – Одесса. Отправление со станции Помична будет происходить в 05:40, прибытие на станцию ​​Одесса-Главная - в 12:05. Поезд будет курсировать с многочисленными остановками по маршруту, часть из которых будет осуществляться по требованию или носит технический характер.

В обратном направлении с 22.12.2025 теперь ежедневно курсирует пригородный № 6414 Одесса – Помична. Отправление из Одессы-Главной запланировано на 15:18, прибытие в Помочную - в 21:51. Маршрут предусматривает аналогичные остановки, в том числе технические и остановки по требованию пассажиров.

Отдельно сообщается, что с 23.12.2025 назначен пригородный экспресс № 7708 Одесса-Главная — Одесса-Застава I. Он будет отправляться из Одессы-Главной в 12:23 и прибывать на станцию ​​Одесса-Застава I в 12:38, совершая короткий маршрут.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения, учитывать наличие остановок по требованию и планировать поездки с учетом перемен.

Кроме того, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на период Рождественских и Новогодних праздников. Приоритет традиционно привержен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой 3000 км по Украине. Добавляется экспресс №168/167 Одесса – Львов.

