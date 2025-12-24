Варто заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Чернігівській області на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 25 грудня діятимуть у Різдво в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Графік відключень світла на 25 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів регіону. Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі заплановане у місті Остер - відключення діятимуть з 9 до 15 години за такими адресами:

А.О. Грановського 28, 32, 34, 36, 41, 41А, 43, 45, 46А, 49, 49А, 51, 53

Беца 1, 2, 3, 5, 6, 8

Броварська 1

Будівельників 11, 17/1, 29, 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82

Б. Хмельницького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9

Військового льотчика Ігоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9

Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Гайдамацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дружби 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9

Зайцева 49А, 51, 51/1

Затишна 17, 19, 21, 24А, 26, 28

Квітнева 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8

Козацька 1, 16, 3

Колесника 4, 6, 8

Левка Лук'яненка 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9

Лесі Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9

Мальовнича 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Миру 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 53

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8

Набережна 1Б, 2, 4

Незалежності 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74

Нова 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8

Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9

П. Г. Пекура 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37Б, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 47, 49, 5, 51, 59, 8

Родини Птухи 40

Розанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Сахарова 11, 2, 3, 5, 7, 9

Свободи 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 22А, 24, 2А, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9

Соборна 1, 11, 17, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5А, 6, 7

Соломії Крушельницької 11, 12, 1/2, 12Б, 13, 14, 15, 16, 1/6, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 5А, 6, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 7А, 8, 9

Татарівська 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 3Б, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67, 7, 8, 9

Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9

Успенська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Планове відключення електроенергії заплановане цього дня в селі Крехаїв. Обмеження діятимуть з 10 до 16 години на вулицях:

Гайова 31, 32, 33, 35, 38;

Київська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Лисинівська 1, 2;

Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Свято-Троїцька 11, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3Б, 7, 8.

Глинище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;

Європейська 41, 43, 45А, 45В, 47А, 49, 51, 51А, 53, 62, 64, 66, 68, 72А, 74, 76.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.