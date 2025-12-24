Следует заранее учесть графики отключения света в Черниговской области на 25 декабря.

Графики отключения света в Черниговской области на 25 декабря будут действовать в Рождество в нескольких населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

График отключения света на 25 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов региона. Выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи запланировано в городе Остер - отключения будут действовать с 9 до 15 часов по следующим адресам:

А.О. Грановського 28, 32, 34, 36, 41, 41А, 43, 45, 46А, 49, 49А, 51, 53

Беца 1, 2, 3, 5, 6, 8

Броварська 1

Будивельныкив 11, 17/1, 29, 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82

Б. Хмельныцького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9

Вийськового льотчика Игоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9

Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Гайдамацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9

Генерала Солоныны 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дружбы 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9

Зайцева 49А, 51, 51/1

Затышна 17, 19, 21, 24А, 26, 28

Квитнева 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8

Козацька 1, 16, 3

Колесныка 4, 6, 8

Левка Лукяненка 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9

Леси Украинкы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9

Мальовныча 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Миру 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 53

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8

Набережна 1Б, 2, 4

Незалежности 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74

Нова 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8

Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9

П. Г. Пекура 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37Б, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 47, 49, 5, 51, 59, 8

Родыны Птухы 40

Розанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Сахарова 11, 2, 3, 5, 7, 9

Свободы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 22А, 24, 2А, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9

Соборна 1, 11, 17, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5А, 6, 7

Соломии Крушельныцькои 11, 12, 1/2, 12Б, 13, 14, 15, 16, 1/6, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 5А, 6, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 7А, 8, 9

Татаривська 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 3Б, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67, 7, 8, 9

Тымофия Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9

Успенська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Плановое отключение электроэнергии запланировано в этот день в селе Крехаив. Ограничения будут действовать с 10 до 16 часов на улицах:

Гайова 31, 32, 33, 35, 38;

Киевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6

Лысынивська 1, 2;

Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 7

Свято-Троицкая 11, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3Б, 7, 8.

Глинище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;

Европейская 41, 43, 45А, 45В, 47А, 49, 51, 51А, 53, 62, 64, 66, 68, 72А, 74, 76.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

