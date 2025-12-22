Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает различные сферы и предоставляет стабильный доход, возможность овладевать новыми навыками и оставаться активными в профессиональной жизни.

Работа для пенсионеров в Черниговской области расширяет возможности занятости старшего поколения, сообщает Politeka.

Портал work.ua предоставляет информацию об актуальных предложениях, предусматривающих официальное трудоустройство, обучение на рабочем месте, бонусы и гибкий график для удобного сочетания с личными делами.

Сеть магазинов EVA в Нежине ищет продавца-кассира для универмага «Прогресс». Обязанности включают обслуживание клиентов в кассе, выкладку товара и проведение инвентаризаций. Заработная плата составляет 14 000–15 000 грн., а компания обеспечивает дружескую атмосферу, поддержку наставников и возможность карьерного роста. Рабочий график посменный, позволяющий пенсионерам планировать время самостоятельно.

Оптовая компания KONDI в Чернигове предлагает должность менеджера по работе с клиентами. Сотрудник консультирует клиентов, ведет договоры, работает в CRM и 1С, поддерживает постоянных и привлекает новых клиентов. Зарплата – 15 000–20 000 грн, плюс бонусы за выполнение плана продаж. Компания предоставляет регулярное обучение, корпоративную поддержку и перспективы развития.

Компания Boltua приглашает на работу водителем с собственным или предоставленным автомобилем на газ. Работник получает до 70% дохода от исполненных заказов, скидки на горючее и возможность полного выкупа машины через 1,5 года. Требования: права категории B, опыт одного года и наличие смартфона. Гибкий график позволяет совмещать работу с другими занятиями.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает различные сферы и предоставляет стабильный доход, возможность овладевать новыми навыками и оставаться активными в профессиональной жизни.

Каждый желающий может выбрать вакансию по собственным способностям и ритму жизни, получая поддержку наставников и дружественные коллективы для комфортной адаптации.

