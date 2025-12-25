Новий графік руху поїздів до Львова передбачає збільшення кількості рейсів та посилення сполучення на карпатських напрямках у святковий період.

Новий графік руху поїздів до Львова означає організацію додаткових пасажирських складів та збільшення періодичності регулярних рейсів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів до Львова означає, що у святкові дні через наш облцентр курсуватиме 16 додаткових складівю

У цю цифру враховуються й рейси з Києва та Одеси. Окрім цього, у залізничній компанії повідомили, що буде розширено кількість причіпних вагонів для пасажирів із Дніпра.

Наш облцентр став ключовим транспортним вузлом для всіх, хто прямує до Карпат для відпочинку, реабілітації українських військових або подорожей із дітьми.

"Укрзалізниця" звертає увагу на №291 Київ – Львів, який дозволяє пасажирам зручно стикуватися у нашому облцентрі з №157/158 Львів – Чоп.

Цей маршрут проходить через популярні карпатські напрямки: Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Крім того, №289 Київ – Львів прибуває до кінцевої о 07:40, що дає можливість вже о 10:51 пересідати на сучасний дизель-потяг Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

Окрім нового графіка руху поїздів до Львова, додали швидкісні та міжрегіональні маршрути, як №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків. Такі нововвведення дозволяють пасажирам гнучко планувати поїздки на Різдво та Новий рік.

Перевізник рекомендує користуватися функцією автовикупу у застосунку УЗ, що дає змогу автоматично придбати квитки щойно вони з’являються у продажу, мінімізуючи ризик пропустити потрібний рейс.

