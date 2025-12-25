Новый график движения поездов во Львов предполагает увеличение количества рейсов и усиление сообщения на карпатских направлениях в праздничный период.

Новый график движения поездов во Львов означает организацию дополнительных пассажирских составов и увеличение периодичности регулярных рейсов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов во Львов означает, что в праздничные дни через наш облцентр будет курсировать 16 дополнительных составов.

В эту цифру учитываются и рейсы из Киева и Одессы. Кроме того, в железнодорожной компании сообщили, что будет расширено количество прицепных вагонов для пассажиров из Днепра.

Наш облцентр стал ключевым транспортным узлом для всех, кто направляется в Карпаты для отдыха, реабилитации украинских военных или путешествий с детьми.

"Укрзализныця" обращает внимание на №291 Киев – Львов, который позволяет пассажирам удобно стыковаться в нашем облцентре с №157/158 Львов – Чоп.

Этот маршрут проходит через популярные карпатские направления: Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево. Кроме того, №289 Киев – Львов прибывает в конечную в 07:40, что дает возможность уже в 10:51 пересаживаться на современный дизель Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

Кроме нового графика движения поездов во Львов, добавили скоростные и межрегиональные маршруты, как №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков. Такие новшества позволяют пассажирам гибко планировать поездки на Рождество и Новый год.

Перевозчик рекомендует пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ, что позволяет автоматически приобрести билеты, как только они появляются в продаже, минимизируя риск пропустить нужный рейс.

