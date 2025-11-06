Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется на период до трех месяцев, однако теперь введены новые требования.

В ноябре внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную денежную помощь для ВПЛ в Харькове, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о новых правилах и суммах выплат.

Как сообщают в профильных ведомствах, размер социальных выплат остается неизменным. Взрослые переселенцы получают по 2000 гривен ежемесячно, а для детей и лиц с инвалидностью предусмотрена повышенная помощь в размере 3000 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется на период до трех месяцев. По истечении этого срока трудоспособные граждане должны подтвердить активное участие в процессе трудоустройства. Это можно сделать, если лицо устроилось на работу, зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель или встало на учет в центре занятости. В случае, если такие действия не производятся, государство вправе прекратить выплату пособия.

Оформить денежную поддержку можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-заявку подают через мобильное приложение «Дия», где процедура максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Для тех, кто не пользуется электронными сервисами, предусмотрена возможность подать заявление лично в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты или местного самоуправления.

При оформлении помощи необходимо предоставить несколько основных документов: паспорт гражданина Украины, справку внутренне перемещенного лица, а в случае оформления выплат на ребенка – свидетельство о его рождении. После рассмотрения заявки средства зачисляются на банковскую карточку « єПідтримка».

Пенсионный фонд Украины отмечает важность своевременного обновления личных данных во избежание приостановки или отмены выплат. Переселенцы должны сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия. К таким изменениям относятся смена фамилии, имени или отчества, смена места жительства или регистрации, получение нового паспорта или выезд за границу.

Если обновление данных не будет произведено вовремя, Пенсионный фонд может временно приостановить денежную помощь для ВПЛ в Харькове до уточнения информации.

Источник: На пенсии.

