Графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Дніпропетровській області створить низку незручностей для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Дніпропетровській області торкнеться Покровської, Павлоградської та Царичанської територіальних громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу з 22 до 26 грудня у Дніпропетровській області виглядає таким чином:

У Покровській ТГ газопостачання буде відсутнє для 38 споживачів приватного сектору 22.12, 23.12 та 24.12. Обмеження триватимуть з 08:00 до 16:50 в кожен із зазначених днів.

У Павлоградській громаді незручності зачеплять 85 домогосподарств приватного сектору 22.12 з 08:30 до 16:30. У звʼязку з плановими ремонтними роботами, фахівці рекомендують перекрити крани перед газовими приладами та побутовими лічильниками.

Окрім цього, у Царичанській територіальній громаді роботи передбачають ширший перелік дат: 22.12, 23.12, 24.12 і 25.12 блакитне палива буде відсутнє з 09:00 до 16:00, а 26.12 – до 15:00 для 66 споживачів приватного сектору.

Мешканців також просять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Представники місцевої філії "Газмережі" підкреслили, що введення графіка відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Дніпропетровській області є необхідними для безпечного виконання робіт.

Водночас, вони дякують споживачам за розуміння і вибачаються за тимчасові незручності. Енергетики нагадують, що своєчасне перекриття блакитного палива у приватному секторі допомагає запобігти аваріям і збиткам у помешканнях.

