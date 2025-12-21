График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Днепропетровской области создаст ряд неудобств для местных жителей.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Днепропетровской области коснется Покровской, Павлоградской и Царичанской территориальных общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети", график отключения газа с 22 по 26 декабря в Днепропетровской области выглядит следующим образом:

В Покровской ТГ газоснабжение будет отсутствовать для 38 потребителей частного сектора 22.12, 23.12 и 24.12. Ограничения продлятся с 08:00 до 16:50 в каждый из указанных дней.

В Павлоградской общине неудобства коснутся 85 домохозяйств частного сектора 22.12 с 08:30 до 16:30. В связи с плановыми ремонтными работами специалисты рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками.

Кроме этого, в Царичанской территориальной общине работы предусматривают более широкий перечень дат: 22.12, 23.12, 24.12 и 25.12 голубое топливо будет отсутствовать с 09:00 до 16:00, а 26.12 – до 16:00 .

Жителей также просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками во избежание аварийных ситуаций.

Представители местного филиала "Газсети" подчеркнули, что введение графика отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Днепропетровской области необходимы для безопасного выполнения работ.

В то же время они благодарят потребителей за понимание и извиняются за временные неудобства. Энергетики напоминают, что своевременное перекрытие голубого топлива в частном секторе помогает предотвратить аварии и убытки в помещениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.