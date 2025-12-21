Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вимагає ретельного планування бюджету.

У Миколаївській області офіційно розпочали обговорення підвищення тарифів на комунальні послуги, яке зачепило кілька міст і вплине на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

У Вознесенську нові тарифи встановлено на рівні 34,89 грн за кубометр водопостачання та 11,06 грн за відведення стоків. Міська адміністрація пояснює зміни зростанням витрат підприємства та необхідністю підтримки стабільної роботи мереж, що давно потребують оновлення.

В Очакові подорожчання ще відчутніше: водопостачання коштує 90,40 грн, а відведення — 101,30 грн. Тамтешні комунальні служби відзначають, що аварійні ділянки та зношені колектори створюють ризики для безперебійного функціонування систем.

У Миколаєві триває обговорення двоставкової моделі опалення. Мешканці відзначають, що поточний механізм змушує сплачувати великі суми навіть за відсутності фактичного теплопостачання, що потребує перегляду нарахувань.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вимагає ретельного планування бюджету. Громадянам радять врахувати нові суми при складанні річних витрат, а місцевій владі — забезпечити прозорість розрахунків і своєчасне інформування населення.

Зміни торкнулися ключових комунальних послуг і набудуть чинності після офіційного затвердження. Адміністрація наголошує, що головна мета підвищення — підтримка стабільності мереж та забезпечення належної якості обслуговування для всіх категорій споживачів.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, в області ожна отримати грошову допомогу.

Останні новини України:

Грошова допомога від ООН у Миколаївській області: українцям зробили термінове повідомлення

Виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області: українцям суттєво додадуть грошей

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області: як саме змінилися розцінки