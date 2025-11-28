Украинцы могут рассчитывать на выплаты для переселенцев с 1 декабря в Николаевской области как в рамках государственных программ, так и благодаря международным гуманитарным инициативам, сообщает Politeka.net.
О денежной помощи более подробно рассказали на портале «Дия».
В декабре 2025 года размеры государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц остаются неизменными. Правительство не вносило корректировок в действующий механизм ежемесячных выплат, поэтому помощь начисляется в тех же объемах, что и раньше.
Ежемесячные суммы составляют:
- 3 000 гривен – для несовершенолетних и лиц с инвалидностью;
- 2 000 гривен - для других категорий ВПЛ.
Денежные средства поступают двумя траншами: 15 и 28 числа каждого месяца.
Получить эту выплату для переселенцев с 1 декабря в Николаевской области могут люди с инвалидностью I–III группы, с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), а также домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, и другие граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Международные выплаты для переселенцев с 1 декабря в Николаевской области
В начале декабря 2025 года внутренне перемещенные лица в Николаевской области могут рассчитывать также на дополнительную поддержку от международных гуманитарных организаций — ЮНИСЕФ, Красного Креста и Handicap International.
Программы ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ реализует несколько важных направлений финансовой помощи:
- Многоцелевая поддержка для семей с детьми. Программа ориентирована на украинцев, пострадавших от боевых действий или вынужденных покинуть свои дома. Размер: 10 800 гривен на одного человека за три месяца.
- Помощь семействам, пострадавшим от ракетных ударов или взрывов. Единоразовая выплата 16 700 грн на домохозяйство для семей, где кто-то был ранен или погиб в результате удара.
- Зимняя программа для семей с несовершеннолетними детьми. Она охватывает домохозяйства, проживающие в 10 км от линии фронта, и малообеспеченные в зоне 10–50 км. Приоритеты имеют многодетные и неполные семьи, а также с детьми с инвалидностью. Сумма выплаты: 19400 грн на одну семью.
Международный гандикап
Организация предлагает ежемесячное пособие в размере 2 200 грн на одного человека в течение трех месяцев. Воспользоваться программой могут:
• ВПЛ;
• граждане в возрасте 65+ с доходом менее 3000 грн;
• люди с инвалидностью;
• многодетные;
• одинокие пенсионеры;
• беременные женщины и кормящей матери.
Красный Крест
Красный Крест продолжает поддерживать уязвимые категории населения, среди которых: малообеспеченные семьи, переселенцы, одинокие матери, семейства с детьми с инвалидностью, пенсионеры без доходов, а также семьи, ухаживающие за больными детьми.
Размер — 2500 гривен в месяц, с возможностью продления в зависимости от обстоятельств.
