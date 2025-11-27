В скором времени ожидается возможность предоставления пакета через «Дію», который должен упростить доступ к бесплатному жилью для ВПЛ в Запорожье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье стало доступнее благодаря обновленным процедурам, упрощающим постановку переселенцев на квартирный учет, сообщает Politeka.

Механизм позволяет людям, потерявшим дома или покинувшим их из-за боевых действий, скорее оформить статус претендента на новое жилье.

Представить документы могут граждане, находящиеся в сложных жилищных условиях. Речь идет не только об арендаторах или обитателях общежитий. Право имеют семьи со слишком малой площадью, люди, живущие в изношенных помещениях, люди с тяжелыми недугами, жители перенаселенных комнат, а также переселенцы из числа военных, лиц с инвалидностью из-за войны или семей погибших защитников.

Важное правило: переселенцев ставят на учет вне зависимости от предварительной регистрации. Достаточно иметь запись в базе внутреннего перемещения. Оформление осуществляется в обществе, где работает соответствующий орган соцзащиты и где человек фактически находится.

Для оформления нужно подать заявление в исполком местного совета или администрации предприятия, если жилье предоставляется по рабочему адресу. Также необходимы справки о местожительстве членов семьи, подтверждение отсутствия учета в других общинах и документы на льготы или приоритет.

Украинцы дополнительно предоставляют копии справок ВПЛ, удостоверение участника боевых действий, подтверждение родственных связей или акт обследования разрушенного дома. В скором времени ожидается возможность предоставления пакета через «Дія», который должен упростить доступ к бесплатному жилью для ВПЛ в Запорожье.

Решение принимает исполком местного совета после проверки комплектности материалов. Детей-сирот и лиц, лишившихся опеки, ставят на учет по фактическому месту пребывания, указанному в справке переселенца.

