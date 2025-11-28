С 1 декабря 2025 года ВПЛ и другие уязвимые категории населения могут получить от международных организаций выплаты в Полтавской области.

ВПЛ могут рассчитывать на выплаты с 1 декабря в Полтавской области как в рамках государственных программ, так и благодаря международным гуманитарным инициативам, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи более подробно рассказали на портале «Действие».

В декабре поддержка для ВПЛ продолжает начисляться в тех же размерах, что и раньше. Правительство не вносило изменений в действующую систему ежемесячных выплат.

Ежемесячные суммы пособия остаются следующими:

3 000 гривен – для несовершенолетних и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.

Переводы осуществляются двумя траншами – 15 и 28 числа каждого месяца.

Получить эти выплаты могут люди с инвалидностью I–III группы, семейства с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, в которых все члены нетрудоспособны, а также другие граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Международные выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Полтавской области

В начале декабря 2025 года ВПЛ и другие уязвимые категории населения могут получить дополнительную помощь от международных организаций, включая ЮНИСЕФ, Красный Крест и Handicap International.

Программы ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ продолжает реализовывать несколько направлений поддержки:

Многоцелевая помощь семействам с детьми. Выплата направлена ​​на украинцев, пострадавших от боевых действий или вынужденных покинуть свои дома. Размер поддержки составляет 10 800 грн. на одного человека сроком на три месяца. Максимально помощь могут получить пять членов одной семьи, из которых не более двух – взрослые.

Поддержка семей, пострадавших от ракетных ударов или взрывов. Предусмотрена единовременная помощь в размере 16 700 грн на домохозяйство для семей, в которых кто-то был ранен или погиб в результате удара.

Зимняя помощь семьям с несовершеннолетними детьми. Программа ориентирована на домохозяйства, проживающие в пределах 10 км от линии фронта, а также малообеспеченные в зоне 10–50 км. Приоритет отдается многодетным и неполным семьям, а также с детьми с инвалидностью. Размер выплаты составляет 19400 грн для каждой семьи с целью подготовки к зимнему периоду.

Международный гандикап

Организация предоставляет ежемесячное финансовое пособие в размере 2 200 грн на одного человека в течение трех месяцев. Получить поддержку могут ВПЛ, граждане от 65 лет с доходом менее 3 000 грн, люди с инвалидностью, многодетные, одинокие пенсионеры, беременные женщины и кормящие младенцы.

Красный Крест

Красный Крест продолжает поддерживать малообеспеченные, переселенцев, одиноких матерей, с детьми с инвалидностью, пенсионеров, не имеющих источников дохода, а также семьи, ухаживающие за тяжелобольными детьми. Помощь составляет 2500 грн ежемесячно, и ее могут продлить в зависимости от потребностей домохозяйства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.