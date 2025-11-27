Выплаты, в которые входит и гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляют после регистрации в определенных центрах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется через программу RISE, реализуемую благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» при поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или проживающих в опасных районах. Поддержка включает продукты, лекарства, гигиенические наборы и временные жилища, что позволяет пожилым гражданам удовлетворить первоочередные потребности.

Получить помощь могут две категории: внутренне перемещенные граждане из регионов активных боевых действий и жители прифронтовых населенных пунктов в радиусе тридцати километров от столкновений. В этих районах приобрести необходимые товары часто сложно из-за нестабильной ситуации.

Выплаты, в которые входит и гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляют после регистрации в определенных центрах. В Одессе оформление возможно по адресу Малая Арнаутская, 88. Семьи могут получить одноразовую поддержку на три месяца – 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, но не более 14 400 гривен для семьи из четырех человек.

Участие в программе предполагает отсутствие аналогичной помощи от других организаций за последние три месяца и невключение в предыдущие инициативы фонда.

Параллельно действует проект «Теплая зима», покрывающий расходы на зимнюю одежду, обувь и коммунальные услуги. Он дополняет основную программу и помогает пожилым людям подготовиться к холодному сезону.

Программа призвана укрепить социальную защиту, создавая стабильные условия для пожилых людей и обеспечивая их базовые потребности в сложный период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.