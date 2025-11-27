Часть переселенцев рискуют остаться без денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области может быть потеряна, в список попали восемь категорий переселенцев.

Рассказываем, что об этом известно.

До 1 ноября 2025 г. некоторые категории внутренне перемещенных лиц должны были пройти обязательную идентификацию, чтобы продолжать получать социальные выплаты. Те, кто не успел выполнить эту процедуру вовремя, рискуют остаться без денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области.

Требование касалось восьми групп , среди которых малообеспеченные семьи, дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе с инвалидностью.

К этой категории также относятся родители-воспитатели и приемные родители, получающие деньги за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также дети с тяжелыми заболеваниями.

Другие группы включают лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью, получателей пособия по уходу, лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также получателей временной государственной социальной помощи неработающим лицам, которые достигли общего пенсионного возраста, но еще не получили права на пенсионную выплату.

В скором времени к этой процедуре могут присоединиться и переселенцы-пенсионеры, которых обязут пройти идентификацию до конца 2025 года.

Кроме невыполнения требования по идентификации, существует ряд других причин, по которым ВПЛ могут потерять выплаты. Большинство из них связано с финансовыми показателями. Например, превышение дохода семьи более 9444 гривен на одного человека или наличие депозита на сумму более 100 тысяч гривен приводит к прекращению выплат.

Также переселенцы могут потерять ее при изменении места жительства и возвращении к старому жилью. Без помощи останутся и те внутренне перемещенные лица, которые более 30 дней находятся за границей без уважительных причин.

Таким образом, соблюдение требований по идентификации и финансовым критериям обязательно для продолжения получения социальной помощи внутренне перемещенными лицами.

